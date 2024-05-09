茹類是餐桌上常見的食材，中醫師余雅雯表示，菇類富含多醣體，對癌細胞雖無直接殺傷力，但可刺激人體形成抗體，增強免疫力，研究證實，猴頭菇的抗癌效果顯著，靈芝則能調節免疫力和延緩衰老，不過，菇類畢竟是屬於「發物」，有過敏體質或飲食需限鉀的腎臟病患，不宜多吃。

余雅雯在臉書粉專PO文指出，以中醫角度，不同的菇有不同的功效，是非常推薦的養生食材，老人家常見的皮膚乾燥、乾咳、陰虛等不適，都能利用菇類食材，來加強營養。

余雅雯指，中醫對每一種食用菇都有很高的評價，例如黑木耳能強效補血，白木耳可潤肺，對肺熱、肺燥引起的症狀有奇效，香菇可益胃和血、化痰理氣等，香菇具有抗癌多醣體，能促進人體產生「干擾素」，研究證實，猴頭菇的抗癌效果顯著，靈芝能調節免疫力和延緩衰老，香菇有藥用功效。以下簡介常食用的6種菇類營養。

■洋菇：含有大量維生素D和礦物質，其中鈣、鎂、鋅和鍍的含量高，有強化骨骼、抗癌功效。

■香菇：具有高蛋白、低脂肪、多醣特質，富含多種胺基酸和維生素，有健胃、化痰、抗癌的功效。

■木耳：含蛋白質、脂肪及多種維生素和礦物質，可防治缺鐵性貧血。

■杏鮑菇：含蛋白質、碳水化合物、維生素及鈣、鎂、銅、鋅等礦物質。具有增強免疫力、降血脂、滋潤腸道的功效。

■白玉菇：含有大量多醣、各種維生素營養豐富，具有提高免疫力、通便排毒的功效。

■金針菇：富含蛋白質、維生素、磷、鐵等多種礦物質，具有增強免疫力、減脂的功效。

不過，余雅雯也指出，菇蕈類雖然營養高，卻是屬於「發物」，對於本身有過敏體質的人，例如蕁麻疹患者，不建議在發作時吃，而香菇的鉀含量高，對於一些飲食必須限鉀的腎臟病患也要小心吃。