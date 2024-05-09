中華航空配合新機持續引進，擴大航網布局，今日宣布招募超過百名客艙組員，於10日中午12時正式開放報名，本次招考錄取人員預計陸續於8月報到，完訓後上線為旅客提供優質服務。此外，華航今年度也同時招募120名機師。

華航表示，本次招募客艙組員報考標準須具有教育部認可學士學位或以上，以及多益600分或同等英語能力，自5月10日中午12至16日晚間11時59分，為期1周於華航網站開放報名，預計5月25日進行初試，6月1日進行複試。

應試者通過初、複試及綜合評量階段後將分梯安排受訓。華航指出，客艙組員享有稱羨國內業界最優薪資及員工優待機票等福利，竭誠歡迎嚮往從事航空業者踴躍報考。

華航今年已陸續引進A350-900、A321neo等客機，其中A321neo新世代窄體客機已有12架營運派飛，全機隊25架預計2026年交付完畢，也規劃2025年起引進24架787新廣體客機，華航機隊持續年輕化，亦拓展航網營運版圖與增加班次7月14日開闢台北往返西雅圖航線，造福往返台美旅客，搭配東北亞、東南亞每周共近400個班次，完整且綿密的越洋航網提供旅客彈性便捷的航班選擇。