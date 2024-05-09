高雄市觀光局特別規劃的「2024高雄永續觀光力」系列培力課程，在5月8日由「臺灣觀光點子王」劉喜臨教授及銘傳大學楊政翔兼任助理教授分享IP行銷管理、夜間觀光，同時以工作坊形式，引導業者思考如何透過異業結盟強化行銷，反應熱烈大爆場，吸引超過百人參加，為歷來場次之最。

高雄市政府觀光局長高閔琳到場致詞（圖片來源：高雄市觀光局提供）

「2024高雄永續觀光力」系列培力課程講座第五場次邀請到「臺灣觀光點子王」劉喜臨教授、分享如何透過IP行銷來提升業績，IP行銷已經從肖像授權商品，延伸到文學、動漫、音樂、影視、遊戲、宮廟等原創內容的智慧財產權，與餐飲、零售、時尚業間的跨界合作。透過成功的案例，讓高雄的業者思考，應把握機會借力使力，讓IP結合到自家品牌，進而創造更高的經濟效益。

劉喜臨教授分享行銷策略：IP行銷管理與夜間觀光（圖片來源：高雄市觀光局提供）

而第六場銘傳大學休閒遊憩管理學系楊正翔助理教授則講授異業結盟行銷策略，突破由上至下的教學方式，透過工作坊形式，讓業界間橫向交流，並引導學員尋找自家品牌定位，從中找出可異業結盟的目標；交流中不但開啟跨界合作的機會與可能，更讓業者掌握行銷竅門，領略如何在與不同業態的合作中找出獨特魅力，提高自身品牌的競爭力。

楊正翔助理教授分享如何建立觀光產業異業結盟行銷策略（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳指出，觀光局特別規劃的「2024高雄永續觀光力」系列培力課程以「觀光永續」為議題，從觀念、旅宿服務、特色民宿、景點實作到IP行銷及觀光異業結盟，為高雄觀光未來打下重要基礎；而精彩的課程，除吸引高雄在地業者外，鄰近的南部業者如屏東，甚或有來自北部、花東地區慕名而來報名課程。期盼藉由不同主題講座，讓高雄觀光業汲取跨領域新知，應用於自身產業，一起將高雄打造成為吸引遊客首選的旅遊目的地。

精采專題講座與課程吸引觀光業者聆聽（圖片來源：高雄市觀光局提供）

飛揚旅行社執行長黃介詩表示，本次課程汲取許多寶貴經驗，深思將IP應用於旅行社的品牌策略，並表示將致力於將高雄夜間觀光融入半日旅遊體驗。夏優旅店董事長徐顥紘則說到，講師的課程精闢，重視將產學結合的新思維引入觀光領域，並透過輕鬆活潑的方式探討新型態觀光，瞭解到觀光如何帶來活力與吸引力；也體會異業結盟可促進產業共生共榮，並結合夜間觀光特色，可吸引更多遊客到訪高雄。

2024高雄永續觀光力-第六場「如何建立觀光產業異業結盟行銷策略-工作坊」師資與學員合影（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局指出，112年陸續辦理旅宿輔導計畫包括舉辦星級評鑑輔導、穆斯林認證、性別友善旅宿、環保旅宿等系列培力課程；近期高雄第6度榮獲中央全國旅宿業管理績效考核「特優」佳績，更為本市旅宿服務管理添新章。錯過先前精彩講座觀光業者，「2024高雄永續觀光力」系列講座還有最終2場次，目前己開放線上報名；課程完全免費，對於樂齡旅遊、多元化的旅遊體驗及異業結盟等觀光趨勢有興趣的觀光業者，要把握最後報名機會！報名網址https://reurl.cc/090q3l ，相關資訊請上高雄旅遊網(https://khh.travel )查詢。