5月起冥王星逆行，近期將帶來內在深層轉變與成長。命理網站《蘇米的星座館》分享12星座下半年運勢指南，指出冥王星逆行會讓人嘗試擺脫舊習慣與情感負擔，也會帶來一些影響，例如獅子要留意身邊的小人，雙魚則可嘗試脫離不健康的交友關係。

▎牡羊座

牡羊座試著檢視職業生涯，是否符合嚮往的生活，同時也要審視社交圈，避免累積太多負能量，利用這段時間擺脫拖累自己的習慣與關係，帶來新的人際連結與事業抱負。

▎金牛座

金牛座在冥王星逆行期間，思考模式和世界觀可能經歷變革，起初會不太適應，甚至猶豫不前，然而變化將帶來新契機，成為探索新職業或追求充實生活的動力。

▎雙子座

雙子座是溝通高手，不過在冥王星逆行期間，需要進行更深層的自我反思，直接面對未知的問題，包含性事和親密關係，或是令人困擾的感情糾纏及財務糾紛。

▎巨蟹座

巨蟹座近期人際關係受關注，可能重新面對往日的情感創傷，但為了建立新的人際紐帶，必須學會面對與放手，減少控制慾，給予他人信任，也可利用這個機會，解決長期困擾他們的關係問題。

▎獅子座

獅子座留意身邊是否出現小人，影響事業發展與進步。此外，嘗試調整日常習慣，冥王星會激勵人做出改變，近期會為了成功與健康而努力，例如平常若有衝動消費的習慣，使生活出現負面影響，可考慮找出利於健康的新鮮事物。

▎處女座

處女座可以嘗試打破束縛，前陣子過著一成不變的生活，導致創意力受到限制，冥王星逆行期間，會出現重新尋找生活快樂的動力，若發現曾經感興趣的事情，卻一直沒嘗試，近期不妨投入其中。

▎天秤座

天秤座最近需深入處理家庭和親情問題，勇敢面對平常不願碰觸的難題，這是一個非常私密的階段，獨自思考有助於整理情緒，治療內心最柔軟的部分。

▎天蠍座

天蠍座近期若覺得環境讓人提不起勁，或許可以嘗試改變，例如搬家或重新裝潢。過去頻繁社交，最近會出現想安靜在家休息的狀況，可以藉此整理思緒，出席活動時碰到不熟悉的對象，可以保持開放態度，嘗試做小範圍的交流，有助於開闊視野。

▎射手座

射手座受冥王星逆行影響，經濟狀況與自我價值出現變化，開始認真檢視個人金錢觀，以全新視角調整生活，減少不必要開支或重新安排金錢配置，近期可能會賣掉不再需要的物品，或投資能帶來長遠利益的項目。

▎摩羯座

摩羯座趁冥王星逆行，嘗試奪回人生主宰權，思考能控制哪些事情，接受並放下無法改變的事情，學習勇於承擔，現階段必須了解自己的實力，而不是做給別人看。

▎水瓶座

水瓶座會感覺到強烈動力，敢於面對過去不斷迴避的心理問題，近期需要一些私人空間，處理內心根深蒂固的恐懼，這段時間可能會與外界隔絕，卻是內在成長的過程，自我發現能變得更成熟穩重。

▎雙魚座

雙魚座在冥王星逆行階段，會發現有些友誼並不符合期待，近期是清理不健康人際關係的機會，嘗試結識擁有共同理念和價值觀的新朋友，建立更真實的情感。

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