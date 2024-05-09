以哈衝突持續延燒，加薩地區人民受到戰火波及，急需人道救援，外交部亞西及非洲司長賀忠義指出，我國已捐款50萬美元予美慈組織（Mercy Corps），對加薩地區提供物資，外交部也期盼以哈雙方持續溝通，早日為中東地區帶來和平。

外交部亞西及非洲司長賀忠義今在外交部例行記者會指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年對以色列發動恐怖攻擊後，外交部第一時間就對哈瑪斯恐怖攻擊行為表達譴責，並且向以色列政府及以國受恐怖攻擊的受害人表達慰問及關懷。

賀忠義表示，外交部自以哈戰爭發生以來持續關注相關情勢發展，並且和友好及理念相近國家密切聯繫，對受戰亂影響者提供必要關懷及人道協助。

外界好奇我國是否參與援助加薩地區平民人道救助工作，賀忠義說明，為協助加薩地區人道救援工作，我國政府已捐款50萬美元給美慈組織（Mercy Corps），透過和美慈組織巴勒斯坦分部的合作，對加薩地區提供人道援助物資。

賀忠義續指，美慈組織運用我國政府捐助款運送及發放糧食、飲水以及衣物、帳篷等物品給加薩地區民眾，相關援助物資的發放目前仍在進行中，外交部誠盼以哈戰爭相關各方能延續前次停火精神，持續斡旋與溝通，以達成停火協議，為中東地區帶來和平。