台電強韌電網計畫釋單，士電、中興電、亞力及華城重電四雄營運都受惠，在手訂單均破百億元，能見度至少看到2026年，中興電部分長單還看到2030年。
中興電自結前二月EPS為1.26元，3月合併營收23.35億元、年增12.1％（第一季合併營收61.39億元、年增5.09％，3月及第一季營收都創同期新高，其中3月營收改寫2021年1月以來單月新高。 市場預期，第一季可望勝過去年同期1.56元，改寫同期新高。
中興電召開董事會承認第一季財報，自結前二月EPS達1.26元，3月營收不單改寫同期新高，還締造2021年1月以來單月新高，市場預期，第一季EPS可望贏過去年同期1.56元，續創同期新高。9日股價上漲0.5元而以184.5元開出，最高達185.5元，隨後拉回，目前跌破平盤。
台電強韌電網計畫釋單，士電、中興電、亞力及華城重電四雄營運都受惠，在手訂單均破百億元，能見度至少看到2026年，中興電部分長單還看到2030年。
中興電自結前二月EPS為1.26元，3月合併營收23.35億元、年增12.1％（第一季合併營收61.39億元、年增5.09％，3月及第一季營收都創同期新高，其中3月營收改寫2021年1月以來單月新高。 市場預期，第一季可望勝過去年同期1.56元，改寫同期新高。
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