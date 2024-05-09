台電強韌電網計畫釋單，士電、中興電、亞力及華城重電四雄營運都受惠，在手訂單均破百億元，能見度至少看到2026年，中興電部分長單還看到2030年。

中興電自結前二月EPS為1.26元，3月合併營收23.35億元、年增12.1％（第一季合併營收61.39億元、年增5.09％，3月及第一季營收都創同期新高，其中3月營收改寫2021年1月以來單月新高。 市場預期，第一季可望勝過去年同期1.56元，改寫同期新高。

中磊電子首季營收、稅後淨利及EPS 均創歷年同期新高
伸興第一季EPS較去年同期倍數成長 對今年營運審慎看待
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