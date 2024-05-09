中興電召開董事會承認第一季財報，自結前二月EPS達1.26元，3月營收不單改寫同期新高，還締造2021年1月以來單月新高，市場預期，第一季EPS可望贏過去年同期1.56元，續創同期新高。9日股價上漲0.5元而以184.5元開出，最高達185.5元，隨後拉回，目前跌破平盤。