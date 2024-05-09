台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，9日上午一同出席世壯運宣傳活動。會前接受訪問時，被問到因0403地震後受損的捷運環狀線，維修費用高達4.42億。由於環狀線當初是由台北市捷運局負責興建，新北市議員直呼「不能讓新北市民買單」，台北市長蔣萬安受訪時則回應，表示先將問題釐清，確認責任歸屬後，依照合約該怎麼處理就怎麼處理。

針對環狀線受損需花費4.42億元修復，蔣萬安表示，目前該案已經送中華民國結構工程學會來釐清相關的原因，屆時到底原因是因為地震天災的問題，還是當時設計施工的問題，相關都釐清清楚之後，然後來確定責任的歸屬，依照合約該怎麼處理就怎麼處理。

侯友宜則表示，他與蔣萬安都有一個共同的方向，就是希望在我們兩市的努力下，最重要的是趕快把環狀線修復好，讓雙北市民有一個共同的生活圈交通的方便性。至於面對災後復原工作以外，還有其他相關的問題，雙北都會共同面對，未來會組成第三方的公正人士來鑑定，相關的責任到時可以把它釐清楚了以後，就按照合約來走。