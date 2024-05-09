行政院院會今(9)日通過打詐新四法，其中「詐欺犯罪危害防制條例」草案是跨部會組成，涵蓋上游清源防治、下游溯源打擊效果，上游清源包含金融防詐有異常交易管控、電信業配合限制和黑莓卡條款，另也要求網路廣告平台業者設置法律代表落地，下游溯源配合「鉅額加重罪」，凡詐騙超過1000萬，刑責增為3年以上10年以下徒刑，另有窩裡反條款、提高假釋門檻，提高打詐效益。

內政部指出，除「詐欺犯罪危害防制條例」外，行政院也另立「洗錢防制法」、「通訊保障及監察法」及「科技偵查及保障法」等草案，併稱「打詐新4法」，期透過跨部會、跨層級、跨領域，以及結合私部門資源齊心打擊詐騙。

內政部表示，2022年6月起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.0及1.5版，但相關政策執行與執法缺乏法令依據，透過制定「詐欺犯罪危害防制條例」，可彌補現行法令的不足，突破打擊詐欺犯罪的當前困境與輔助相關政策執行。

詐欺犯罪危害防制條例含有5個章節，除第一章總則、第四章詐欺犯罪被害人保護、第五章附則外，第二章「就源防詐機制」、第三章「溯源打詐執法」為重，其中就源包含金管會負責的金融防詐、通傳會負責的電信防詐、數位部負責的數位經濟防詐。

行政院政委羅秉成表示，前行政院長蘇貞昌2年前就指示要打造新世代打詐行動綱領，跨部會部門合作，行政院長陳建仁接棒後更加重視，打詐1.5版本投入後，以視詐、賭詐、防詐、阻詐為主。

羅秉成表示，視詐去年起大幅度成長，去年公私協力合作，進行視詐宣導，觸及高達3億人次，防詐阻詐去年阻攔總財損高達93億元，守住國人安全是第一任務，懲詐更是創歷史新高達38億元，130多億的錢攔得住、追得回來，雖然詐騙還在高峰期，但政府會持續精進政策。

羅秉成說，「打詐四法」有上游清源防治、下游溯源打擊效果，「詐欺犯罪危害防制條例」在上游防治上，設置金融異常交易管控、電信業配合限制和黑莓卡條款，另也要求網路廣告平台業者設置法律代表落地；「洗錢防制法」也強制納管虛擬資產、加強控制第三方支付服務。

針對下游溯源，「詐欺犯罪危害防制條例」也設有高額財損.三人以上複合型態加重刑責、窩裡反條款、提高假釋門檻；「通訊保障及監察法」則增訂網路流量紀錄調取規定，也強化程序保障；「科技偵查及保障法」明定法源使用GPS、M化車，強化程序保障。

對於打詐新四法上路後，是否有預期效益？羅秉成說，現在法律預期通過，法律成效有點過早，可以的話技術要先行，這半年集中在政策調整，下半年會集中打詐綱領2.0，明年會推出打詐綱領2.0，人力和能源會在擴充，像是檢察官，希望透過一波波窒息性執法，達到抑制詐騙的效益。