台鋼雄鷹啦啦隊隊員一粒（趙宜莉），外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上跳球員葉保弟應援曲走紅，被封為新一代的啦啦隊女神，Instagram追蹤數已經突破30萬，不過日前網友曬出她膚況不佳的照片，掀起一陣熱議，對此，她高EQ回應此事。

網友在PTT以「大驚！一粒真相流出！鄉民：皮膚太差」為題發文，並附上超近特寫照，只見臉部顆粒有點多，遭網友狂酸：「皮膚太差」，對此，一粒高EQ回應此事，她表示除了被質疑不配擁有高關注度，加上舞蹈及身材皮膚都不是最完美，導致常會自我懷疑，甚至默默支持她的粉絲，也經常遭到外界指指點點，對此，她允諾所有人：「我會更努力，讓你們毫無顧忌的喜歡我，舞練了，皮膚科也看了，大家給我一點時間，會讓大家看到我的進步」。

一粒強調還在適應媒體及輿論壓力。（圖／ilixoxov IG）

一粒強調踏入這個領域不到幾個月，對於媒體及輿論壓力都在適應中，雖然啦啦隊沒有原本想像的光鮮亮麗，但是每次站上應援舞台，都是發自內心感到幸福，接著向粉絲感性告白：「你們是我不後悔踏出去的主因，也是我繼續走下去的動力，我愛你們」。

一粒表示皮膚很敏感，曬太久會過敏起疹子。（圖／ilixoxov IG）

一粒接著曬出手起疹子的照片，她表示皮膚很敏感，曬太久就會過敏起疹子，導致應援時臉跟脖子都會紅紅的，接著自嘲有公主病，不適合曬太陽流汗，因此目前就是看皮膚科和積極調養身體，接著強調：「希望我能安然度過這個夏天」。

一粒雙胞胎姊姊發文為她平反。（圖／9y9j IG）

眼見妹妹飽受輿論批評，一粒雙胞胎姐姐非常心疼，PO文曬出姐妹倆小時候合照，接著替妹妹平反：「你可以不喜歡某個人，但不可以讓他失去別人了解她的機會，因為你永遠不知道他為了自己做了多少改變跟努力」，最後撂下狠話：「酸民都給我閉嘴」。