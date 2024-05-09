隨著營建原物料上漲，基隆市房價在基隆捷運利多的帶動下，也跟著水漲船高。日前有民眾質疑暖暖區國安路的坡地建案，除坐落於順向坡上，也面臨高速公路匝道、附近停車空間不足，擔心未來會造成周邊民眾困擾。市府都發處表示，相關民眾疑慮市府非常重視，透過跨局處重新審查該建案的相關計畫及設計，相信能將民眾疑慮降至最低。

有民眾在臉書的社團裡，對這處國安路上的建案發表疑慮，認為該建案共有800餘戶，但停車空間僅規畫300餘格，基地周邊的停車空間也不足，認為未來可能嚴重影響周邊民眾。

議員陳冠羽表示，該建案的建照是在《水土保持法》立法前一年的1993年發放，基地坐落在順向坡上，多年來建商不斷透過展延押後施工，直到2022年11月，當時的基市府還補發了現有的建照。

陳冠羽指出，周邊的民眾除擔心該建案的水土保持外，也擔心周邊缺乏停車位，待800餘戶的社區落成後，將使原本停車困難的傳統社區更雪上加霜，大塞車、違停嚴重均可預見。

陳冠羽指出，近1年半的期間歷經近200位居民陳情，以及兩次的居民說明會，建商終於願意建置水保設施及評估交通影響，以降低周遭開發衝擊。

對此，基隆市政府都市發展處副處長謝旻成表示，市府對於該建案十分重視，尤其是水土保持部分。市府特別要求建商針對當地的水保提出改善計畫，都經過跨局處的審查通過。另外當地居民擔心的交通規畫，也經過交通處的交通影響評估及改善計畫審議，並做過相關調整，相關的審查都經過市府審查通過。

謝旻成強調，因為民眾的諸多疑慮，市長謝國樑對該案非常重視，每周二都與都發處及相關局處討論該案的現況。

不過陳冠羽也認為，建商預售期間就開出一坪42萬、高樓層一坪50萬的高房價，只會讓周遭居民更加擔憂，也讓基隆青年更加「望屋興嘆」難成家。