進軍危老大樓更新積極的浤圃機構，位於高雄圓山特區青雲段的大樓建案，9日動土，規劃2房和3房首購宅，預定今年下半年開始預售，由於該區最新建案「寶象住圓山」，2年前封盤的成交價約每坪35萬元，因此，浤圃大樓未來的開價，很可能落在每坪43到45萬元。

浤圃機構高雄圓山特區青雲段的大樓建案，9日由浤圃董事長蘇宏圃、總經理蘇姿菁、巨暉建設董事長李約伯、華泰銀行協理洪振裕、高雄市營造公會總幹事林佩樺、以及建築師李東樵等人共同主持。

浤圃機構總經理蘇姿菁表示，浤圃機構圓山特區青雲段建案，屬於危老都更，在巨暉建設董事長李約伯牽線之後，再由浤圃董事長蘇宏圃進行後續整合，終於取得786坪的基地面積。

蘇姿菁指出，浤圃機構圓山特區青雲段建案，規劃地上14樓住宅，共156戶，以23坪到34坪的2房和3房產品為主，訴求首購、首換族也能享有豪宅區段生活，建案另規劃4戶地坪34.5到41.9坪、建坪120坪電梯豪墅，客層鎖定企業主與長庚醫生。

她說，圓山特區是高雄富豪聚落之一，依財政部綜所稅統計，圓山特區所屬的大華里，每年的富豪里排行榜，都榜上有名，2021年所得平均數達113.8萬元，里內有許多上市櫃老闆與任職於長庚醫護主管，造就居住水平齊一。

蘇姿菁表示，圓山特區另項無可取代優勢，則是低密度住宅區，公園綠地多，且建物多為大地坪豪墅，造就如同北市陽明山生活圈，名人爭相置產，政商名流齊聚。

另一方面，高雄近年來居住人口，大量往北高與東高移動，而全市人口最密集區域分屬三民與鳳山，而連結兩區段的，就屬長期富人群居圓山特區、及近年來商業機能活絡文山特區。

然而，有別於文山特區大樓推案一棟棟興建，在土地供給更為稀缺的圓山特區，生活圈鄰近澄清湖，透過澄清路連結，往北可達澄清湖風景區及南台醫療量能充沛高雄長庚醫院，往南可直通衛武營國家藝術文化中心及佔地4.3公頃，預計2026年完工高雄LaLaport百貨，未來的高雄捷運黃線Y6站，距離建案基地大約300公尺。

蘇姿菁表示，浤圃機構在品牌經營策略之一，就是要打造都更危老第一品牌，目前手上已有7個都更危老建案，例如在漢神巨蛋商圈推出超高制震危老案「浤圃巨星」、以及漢神大立商圈未來亦有超高五福都更案等。

她說，浤圃機構的另一經營策略，則是建置TOD住宅，最早從高雄車站旁「星帝標」、捷運後勁站旁「星捷座」，到近年鄰近捷運巨蛋站「星潮Style」、「浤圃巨星」都是。