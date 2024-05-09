大陸海關9日發布進出口貿易數據，4月份大陸進、出口皆較上月由負轉正，勝過市場預期。兩岸貿易方面，今年前4個月大陸與台灣的進出口總值為849.61億美元，增長5.3％。

據大陸海關統計，按美元計價，今年前4個月，大陸進出口總值1.94兆美元，增長2.2％。其中，出口1.1兆美元，增長1.5％；進口8439.1億美元，增長3.2％；貿易順差2556.6億美元，收窄3.9％。

單看4月份，按美元計價，大陸出口總額2924億元，年增1.5％，進口總額2201億元，增長8.4％，與上月比雙雙由負轉正，分別回升9個及10.3個百分點，均勝過市場預期。

兩岸貿易方面，按美元計價，今年前4個月，兩岸進出口總值849.61億美元，增長5.3％。其中，大陸出口至台灣227. 39億美元，增長4.3％；大陸進口自台灣為622.22億美元，增長5.6％。

單看4月份，兩岸進出口總值236.44億美元，其中，大陸出口至台灣61.57億美元，大陸進口自台灣為174.86億美元。

此外，東協繼續是大陸最大貿易夥伴，4月貿易總額823.1億美元；同期，大陸與歐盟貿易總額671.3億美元，與美國貿易總額564億美元。