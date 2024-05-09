許多看似健康的食品，其實暗藏著陷阱，經常攝入會對健康造成負面影響。對此，肥胖醫學專科醫師許芷瑜分享4款常見的偽健康飲品，包括糙米漿、燕麥飲及堅果飲、果汁、運動飲料。其中像是燕麥飲，是許多人早餐飲品的選擇，但她提到，液狀的燕麥飲升糖指數高，過多糖分會影響血糖、膽固醇和體重，不可不慎。

醫師許芷瑜於診所YouTube頻道發影片指出，許多標示減脂、無添加物、含膳食纖維等健康意涵文字包裝的產品，若是食用方式不正確，或沒仔細看背後產品成分表，可能會讓人攝取過量的碳水化合物或添加物，造成健康上的威脅。並盤點以下4款常見偽健康飲品，提醒民眾務必要注意：

1、糙米漿：台式糙米漿為增添口感，往往會加入糖和烤過的花生調味，醣上加糖，液體形式更容易被身體吸收。另外，市售糙米漿還可能含脂肪酸甘油酯或反式脂肪，應少量攝取，或盡量選擇原始糙米飯更好。⠀

2、燕麥飲和堅果飲：液體狀的燕麥飲升糖指數高，加上有些燕麥飲還會增加過多糖分和配料，從而對血糖、膽固醇和體重造成影響。而市售的堅果飲經多次加工，可能含有多種澱粉，都會讓身體更容易吸收，進而轉化為脂肪。

3、果汁：一杯果汁需多顆水果製成，難提供飽足感，容易過量攝取，且攝取過多的果糖，還會增加高血糖和心血管疾病風險。因此，應選擇食用天然新鮮的水果，而非飲用果汁。⠀

4、運動飲料：正確時間飲用可增強運動表現，但錯誤使用可能引發肥胖和脫水問題。建議運動超過1小時，且有明顯的喘、流汗時飲用，輕度運動則喝開水補充即可。