睽違13年，湯唯再度出演韓國導演老公金泰勇的新片《Wonderland》。今(9日)湯唯和演員秀智、朴寶劍、崔宇植等人出席新片記者會。只見湯唯在台上突然狂咳嗽，一旁的秀智見狀便馬上示意跟工作人員要水，接著發現椅子旁的水瓶，悄悄遞給湯唯，讓人見到美女間的友情。

湯唯2022年以《分手的決心》橫掃韓國各大獎項，包含釜日電影獎、釜日電影獎、韓國電影評論家協會獎的影后獎項，還是史上第一位「非韓國人」青龍獎影后，可見在當地的超人氣。繼2011年的《晚秋》後，近期她再度與老公金泰勇合作，參與新片《Wonderland》，演員陣容相當豪華，還請來孔劉客串演湯唯的先生，今舉行記者會時，湯唯以一襲深V白色禮服現身，相當吸睛，但更受矚目的是媒體拍到她與秀智在台上的一段互動。

影片中可見坐在最左邊的湯唯在記者會開始後忽然狂咳嗽，一旁穿著白T恤、黑色西裝外套、牛仔褲的秀智起初看著前方微笑，接著跟旁邊的工作人員比出喝水手勢，被提醒後才發現兩人中間地上的瓶裝水，接著拿起遞給湯唯，網友見此說：「美女之間的氛圍感好好嗑」、「誰看了不說一句好配」。

湯唯2014年和金泰勇結婚。（圖／中時資料照）

湯唯2014年和韓國導演金泰勇結婚，生下一女，近年來一度傳出婚變分居消息，但被她否認。今年初她接受鄭裕玲專訪，表示完全不可能離婚，平時在韓國居住時，夫家也很尊重她身為外國人的習慣，她只要有空就會和女兒、老公回去跟公婆見面，沒有什麼婆媳困擾。至於兩人都用什麼語言對話？她笑回：「其實當人一但決定以某種語言開始溝通，從此便不會轉變他的溝通語言」，意指金泰勇至今還是跟她說英文。