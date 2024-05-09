隨著暑假將至，旅遊旺季也即將降臨，許多航空公司多了不少乘客，最近有1,000名乘客接受了有關飛行體驗的調查，全面評估包括辦理登機手續、登機過程、機組人員、娛樂服務、食物以及行李處理等服務。當然，航空公司的機場休息室也在考慮之列。

《紐約郵報》8日報導，市場調查公司君迪（J.D. Power）發表的「2024年北美航空公司滿意度調查」，詳細分析了旅客如何從上到下對航空公司進行評分，發現客戶不但在乎是否以合理的價格準時到達目的地，也很關心機組人員有沒有善待他們。

而結果顯示，西南航空（Southwest Airlines）在經濟艙客戶滿意度上排名最高，得分為685分（滿分1,000分）。這已經是他們連續3年贏得這獎項，而達美航空（Delta Airlines）以651分和忠實航空（Allegiant Air）以633分緊追在後。

另一方面，邊疆航空（Frontier Airlines）的整體經濟艙客戶滿意度墊底，得分僅472分，被507分的精神航空（Spirit Airlines）和542分的加拿大航空（Air Canada）擠到最低的位置。

至於頭等艙和商務艙方面，達美航空以743分排名第一，而捷藍航空（JetBlue Airways）以736分排名第二。

而在高級經濟艙（premium economy）上，達美航空以716分排名第一，這是該航空公司連續第二年獲得這類別的冠軍，而加拿大航空則以628分墊底。

此外，達美航空也被《華爾街日報》評為2023年美國最佳航空公司，而阿拉斯加航空（Alaska Alaska Airlines）以687分位居第二，美國航空（American Airlines）則以684分略為落後。