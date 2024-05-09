國民黨立委吳宗憲（右）9日於立院舉行「抓到了！行政院認知作戰ing」記者會，國民黨台北市議員詹為元（左）出席。（實習記者温予菱攝）

假訊息滿天飛，日前藍委牛煦庭提出「試用期法制化」相關法案構想，卻遭到網軍群起攻擊。對此，國民黨立委吳宗憲9日點名，行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、準衛福部政務次長林靜儀等綠營高官，帶頭對國民黨的勞基法修正案進行認知作戰，抹黑「試用期」，吳宗憲也點名準勞動部長何佩珊出來面對，「台灣到底有無試用期。」

吳宗憲9日於立院舉行「抓到了！行政院認知作戰ing」記者會，國民黨台北市議員詹為元出席。

吳宗憲表示，政府說沒有試用期，但大家隨便用試用期搜尋都找的到，他想只有不負責任的政府才會說瞎話，現實就是存在，當然他們不鼓勵公司使用試用期，但問題存在政府不應該漠視，更應該思考要不要用法制化保障勞工，「難道讓弱勢的勞工給予法制化的協助，這是民進黨不願做的？就是要當一個『資進黨』？」

吳宗憲並點出，不僅依據行政院勞委會曾函釋：勞資雙方自由約定合理之試用期，非法所不容；事實上「試用期」在《勞基法》訂定之前就存在，《勞基法》既不曾禁止，也僅有「試用期間不得超過四十日」一項規範。因此，請綠營正視試用期實際上就是存在。

詹為元指出，林靜儀過去審查一例一休草案時，因其他民進黨立委不願意背書投票，林竟稱這些民進黨員「太散漫」，完全沒尊重黨意。詹說，這個當初的「勞權劊子手」，如今出來吶喊「目前勞基法不允許試用期」，足以證實她當初真的不在乎勞權。

詹為元說，此次修正案，洪宗楷向媒體表示「現行勞基法根本不允許試用規定」，詹為元表示，這些全都是錯誤訊息 ，並指出網路上許多1450的進攻手法都跟以上兩人的論述一樣。

吳宗憲表示，此次國民黨所提出新觀念都是想讓勞工更有保障，如要求離職證明，雇主有開立義務，因為很多雇主與員工處不好，員工離職時，故意不給證明，不給你請相關補助;雇主欠薪強制執行，及天災危險免出勤，這些都是對勞工好的法案，如今我們提出法案要求國家進步，但執政黨卻不這麼想。

此外，「勞工薪資要打8折」的說法，吳宗憲強調，不可能，目前最低工資就是27470元、每小時基本工資調整為183元，所以試用期低於基本工資，甚至回到22K都「根本不可能」；至於很多人說會產生錨定效果，吳宗憲反問：難道基本工資就不會嗎？但這就代表不應該立法規定基本工資實薪嗎？請執政黨不要「顏色對就對、顏色錯就錯」，用道德綁架的語言扣帽子。

吳宗憲點名請未來的勞動部長何佩珊出來面對，台灣到底有無試用期，更請帶風向做認知作戰的洪宗楷下台，並且，也會持續監督還未上任的林靜儀，嚴禁惡意誤導民眾認知，藉職位來帶風向。