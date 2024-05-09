過去兩年美國已經採取一系列措施，阻止先進AI晶片出口到中國，冀阻止中國在軍事用途上先進技術發展，然而，監管機構很難跟上AI快速發展的步伐。AI大模型是ChatGPT 等AI軟件背後的核心部分，目前當局沒有限制美國AI巨頭，如微軟、OpenAI、谷歌等，出售其開發的封閉源碼AI模型予全球任何人。

報導指，美國政府和私營部門的研究人員擔心，美國的對手國家可能利用AI模型，利用大量的文本和圖像進行信息摘要和生成內容，發動具有侵略性的網絡攻擊，甚至創造強大的生物武器。

為了對AI模型進行出口管制，報告引述消息人士表示，美國可能會借鑒去年十月頒布的一項AI行政命令中包含計算能力數值限制，當達到該水平時，開發人員必須向商務部報告其AI模型開發計畫並提供測試結果。根據兩名美國官員和另一位獲悉討論內容的消息人士透露，計算能力數值限制可能成為確定哪些AI模型受到出口限制的基礎。