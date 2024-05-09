在南台灣房市飆漲的激勵之下，高雄左營區「果貿國宅」、鳳山區「中崙國宅」、以及岡山區「勵志新城」等三大熱門國宅社區，近3年最低漲幅從2成起跳，其中，買氣最旺的「勵志新城」漲勢最明顯，平均成交單價從2021年每坪13.5萬元，上漲至2023年的17.9萬元，漲幅達32％。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮9日表示，根據內政部實價資料統計，高雄2023年三大熱門國宅社區，由岡山區「勵志新城」的55筆交易量，摘下年度最熱門國宅社區寶座，左營區「果貿國宅」及鳳山區「中崙國宅」，則分別以40筆和39筆，拿下二、三名。

李家妮指出，勵志新城、果貿國宅、以及中崙國宅等高雄三大熱門國宅社區，近3年漲幅也相當明顯，其中，勵志新城平均每坪成交單價，從2021年的13.5萬元，上漲至2023年的17.9萬元，漲幅達32％奪冠，中崙國宅和果貿國宅，漲幅各約23.1％和24.3％，分居二、三名。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，買氣最旺的岡山「勵志新城」分甲乙區，位處岡山火車站站前商圈，為岡山的超級蛋黃區，生活機能優渥、學區完整，加上勵志新城社區管理完善，且建物屋齡18年在岡山中古屋來說還算新穎，在地人對社區整體評價高，成為岡山熱門住宅標的之一。

曾培宜指出，隨著近幾年岡山建設發展熱度高，包括首間百貨「樂購廣場」到位，高醫岡山醫院進入試營運，捷運紅線延伸至RK1岡山車站，預計6月底通車，眾星拱月推升區域房價上漲，該國宅近年最高成交價更已站上2字頭。

李家妮表示，國宅生活圈如果具備公共建設利多、新案拉抬等帶動房價上漲的紅利，條件佳的國宅、中古屋，也能迎來春天，例如，位屬亞洲新灣區並迎來輕軌紅利的「獅甲國宅」與「純邦國宅」，同屬台積電概念區的「合群新城」等，而「四維國宅」與「文化師苑」同屬文化中心優質生活圈，早期房價水位就有2字頭行情，而正對文化中心的「文化師苑」，周邊豪宅建案最高成交單價已衝上4字頭，商圈行情水位拉抬，中古房價補漲也相對明顯。