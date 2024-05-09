警方在賴男身上起出1把改造手槍。（翻攝畫面）

北投承德路7段9日凌晨發生聚眾鬥毆，41歲賴姓男子私下約酒店小姐出遊，26歲楊女凌晨1時許想要下車返家，不願賠賴返家，賴男「見笑轉生氣」，要求楊女拿6萬元才肯放人，楊女向羅女求救，姊妹淘找33歲楊男、35歲蘇男到場助陣，持開山刀、武士刀割傷賴男右耳，訊後賴男依違反槍砲彈藥管制條例、毒品等罪送辦，蘇、湯依傷害罪送辦。

（李文正翻攝）

警方研判，賴男曾到酒店消費結識楊女，8日晚間相約出遊，直至深夜，楊女稱要回家，賴覺得供養楊女反遭「漏氣」，要求楊女找人拿6萬元才肯贖人，楊女向姊妹淘求救，並找來蘇、湯到場，雙方約在承德路7段路邊見面，不料，蘇等3人一下車談判破裂，賴男掏出一把改造手槍，作勢要攻擊蘇等人。

蘇等人即拿出預藏的開山刀、瓦斯槍反擊，刀起刀落砍中賴男的右耳，當場血流如注，賴男身上多處挫傷，衣服則被撕爛，警方獲報後到場，立即壓制在場人，現場共3男、3女，逮捕3名男子，並在賴男身上改造手槍、7發子彈，以及新興毒品，訊後均依法送辦。