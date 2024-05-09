聯電股東會紀念品每年討論度很高，今年延續咖波系列，贈送咖波隨行杯再度掀起話題，原本官方曝光只有深藍、淺藍和淡綠三種顏色，沒想到有人領到「奶茶色」，讓一票人直呼好可愛，這是限定隱藏版，後悔沒買聯電了。目前蝦皮已有人販售UMC X 咖波隨行杯「隱藏版奶泡貓」售價890元，其他顏色隨行杯一個賣590元。

聯電股東會紀念品「咖波永續隨行杯」今年依舊人氣爆棚，領取時間是5月2日~5月17日止，以今（9日）天算起，扣除例假日，僅7天可領取，想拿紀念品的小股民動作要快。

有網友在PTT發文，曬出奶茶色咖波隨行杯，他說一開始還以為是色差，但連貓都不一樣應該是不同款式了吧？！好奇是否有其他款式。

貼文一出，網友直呼「新的比較可愛」、「奶泡貓的耶 真好」、「異色率1/512 你賺到了」、「公園色，不怕雨天碰到泥水」、「紀念品跟股利都不差，992D」、「真可愛 在公園也能獨樹一格」、「這隻是奶泡貓阿！咖波的朋友。」

持股聯電1張以上股民才有資格領取紀念品，若是零股股民可透過2管道領取，「親赴股東會」或是「參加電子投票」。