立陶宛正值總統大選期間，該國總統瑙塞達提出認為台灣駐立陶宛代表處有更名必要，引起議論。國民黨立委李彥秀表示，此事讓她想起八年前的「甘比亞事件」，並強調台灣要當棋手還是棋子？繼續逢中必反還是等距外交，恐怕是準總統賴清德與國安外交團隊必須要有的「戰略思維」。

李彥秀今（9）日發文提到，相對於大張旗鼓對國民黨立委徐巧芯提告，外交部對此事竟輕描淡寫的回應「尊重立陶宛內部各方意見的表達，這是民主國家常態」。李彥秀強調，立陶宛背後的壓力，顯然不僅是針對即將上任的賴清德以及就職演說，更是箭指背後的美國，恐怕真的不是一句「尊重」與「共識」就能輕描淡寫的帶過。

李彥秀說此事也讓她想起八年前的「甘比亞事件」，她說馬英九在總統任內推動「活路外交」，以柔性、釋出善意方式，避免與中國大陸在外交上進行對抗，爭取台灣的國際外交空間，在此默契下，雙方互不挖邦交國，也避免在外交上採取刺激的作法，而2013年時任甘比亞總統賈梅宣布基於「國家戰略利益」，決定和中華民國斷交，並試圖與對岸建立正式外交關係，但中共基於兩岸「默契」，遲遲未與甘比亞建立。2016年1月16日蔡英文當選總統，2016年3月17日，中共與甘比亞復交，當時就被認為是針對蔡英文520就職演說。

「八年前的『甘比亞事件』，與八年後的『立陶宛更名』頗有相似之處」。李彥秀質疑，此事究竟是立國總統瑙塞達的個人意願還是中國大陸利用「精準打擊」對五二〇演說施壓？又或者背後隱藏更深層的「大國角力」賽局？李彥秀強調，台灣要當棋手還是棋子？繼續「逢中必反」還是「等距外交」？恐怕才是賴清德與國安外交團隊必須要有的「戰略思維」。