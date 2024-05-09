高雄岡山警分局長張偉中7日到警察廣播電台宣講反詐騙知識。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄六龜警分局副分局長朱和貴（前左二）於9日前往農會感謝識破騙局的農會人員。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

詐騙頻傳，在母親節前夕，伊甸社會福利基金會仁武親子館於8日上午帶領親子團參訪仁武警分局，分局長林俊賢歡喜接待大家。岡山方面，分局長張偉中到警察廣播電台宣講反詐騙知識。六龜則由副分局長朱和貴於9日前往農會感謝識破騙局的農會人員。

仁武地區8日相當熱鬧，透過親子團參訪行程介紹警察工作項目，並呼籲全民反詐識詐，透過向下紮根宣導反詐騙，提醒民眾遇有可疑請撥打165反詐騙專線。此外，也安排小朋友當起小小警察，小朋友坐在警車上相當開心，還有人萌喊：「長大要當勇敢的警察抓壞人！」。

岡山方面，除由分局長張偉中宣導反詐騙知識，警方也統計出5大詐騙類型，分別為「假投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假網路購物詐騙」、「假愛情交友詐騙」和「假冒親友詐騙」，籲請民眾對騙徒提高警覺。

至於六龜，日前該區一名62歲楊姓男子在網路交友軟體認識女網友，雙方以「老公、老婆」互稱，透過line通訊軟體聯繫，女網友表示急需用錢，指示臨櫃匯款20萬元，所幸農會詹姓主任機警報警處理，保住男子積蓄。