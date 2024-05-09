高雄市南區資源回收廠自89年正式營運，經過107年的整改、延役，如今已經到了必須汰舊換新的階段，考量修建整改難以全面提升處理成效，傾向建新替舊，導入新式污染防制設備，安全性更高，同時也會與里長及地方人士組成監督小組，為環境把關，同時維持順暢的垃圾處理調度，維持良好的環境品質。

高雄市南區資源回收廠自89年正式營運，107年曾經整改、延役，如今已經到了必須汰舊換新的階段。（圖／高雄市環保局）

高雄市環保局長張瑞琿指出，高雄市南區資源回收廠從民國89年1月20日開始正式營運，目前廠區設備老舊，且面臨相關零組件停產，導致非計畫停爐次數逐年增加（例如爐管破管），加上「公辦公營」的制度，舉凡採購、維修，均需按照「政府採購法」，應變調度彈性相較民營公司低，因此設備損壞無法及時維修，影響高雄市的垃圾處理量能。考量修建整改，恐難以全面提升處理成效，環保局目前傾向「建新替舊」，導入新式污染防制設備，安全性更高、垃圾處理量增多、污染更低，日後也將與里長等地方人士，組成「監督小組」為環境把關並維持垃圾調度，不收外縣市垃圾，妥善處理本市廢棄物並兼顧維護環境品質。

資源場若導入新式污染防制設備，安全性更高、垃圾處理量增多、污染更低。（圖／高雄市環保局）

環保局表示，南區資源回收廠24年來累計焚化、處理高雄市家戶垃圾及一般事業廢棄物達880萬公噸。曾於107年向環境部申請以自辦方式，推動南區廠延役，經三度公告招標，因整修、運作同時進行，工程難度高，施工界面、權責區分不易，驗收困難，廠商風險大，最後均無廠商投標而流標，遂於109年提出「建新拆舊」，並於112年考慮「轉廢為能」，惟前述方案因未獲共識均未能推行。113年，環保局再度提出促參ROT案（修建營運移轉），並舉辦公聽會，廣泛聽取多數民意，而多數意見是希望直接建新廠；另因應環境部於109年公告「三級防制區既存固定污染源應削減污染物排放量準則」氮氧化物法規加嚴，南區廠不管是設備汰舊換新，或是建新替舊，都到了刻不容緩的時候了。

目前全國共有25座大型焚化廠正在運轉，其中5座為公有公營廠（含本市中、南區廠），其餘20座為公有民營或民有民營，換言之，以民間資金興（修）建營運焚化廠，營運較具彈性，已經蔚為潮流，況且，主管機關可以透過連續自動監測設施（CEMS）24小時連線，有效監控污染物排放情形，不用擔心焚化爐民營造成弊端，也可以與高雄市民共創雙贏的局面！