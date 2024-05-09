行政院會今通過「打詐新四法」，金管會將納管虛擬資產帳，同時導入刑責，若虛擬幣商或第三方支付業者未完成能量登錄，卻仍提供服務，可處2年以下徒刑。（蔡雯如攝）

行政院會今通過「打詐新四法」，金管會將存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡及虛擬資產帳同時納管，建立照會同業機制、通報機制、金警聯防機制、被害人遭詐匯出款項之返還機制，其中在「洗錢防制條例」也規範未完成務能量登記或登錄，仍提供虛擬資產服務、第三方支付服務者，可處2年以下徒刑、拘役或科或併科500萬罰金。

就照會同業機制，金管會表示，將透過照會同業機制，匯出行(轉出行)就匯款資金異常情形，可向匯入行(轉入行)確認相關資訊，提早攔阻不法金流。

就建立通報機制，金管會說，明定金融機構對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，得採取相關控管措施並通報司法警察機關，依司法警察機關通知辦理後續控管或解除控管，有助有效查證，遏止不法交易。

針對目前遭詐款項持續匯出至第2層等帳戶，金管會說，未來金融機構將配合司法警察機關的通知辦理後續警示或解除控管，及時阻斷犯罪集團之資金流竄。

另外，若有被害人被詐騙，匯出款項，金管會也指出，銀行得依司法警察機關之通知，儘速發還帳戶或帳號內剩餘款項或虛擬資產，以保護被害人權益。

專法明定金融、電信、網路廣告平台業者及第三方支付服務業等業者的防詐責任，以及須負起識詐宣導工作，若未提供照會者相關資訊、未保存資料或交易紀錄、未配合建立聯防通報機制等，可處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰，情節重大者，罰鍰提高5倍

不過，為鼓勵業者全力阻詐，金管會也提供免責條款，免除其保密義務，以及造成客戶或第三人損害之賠償責任。

對於外界關注的幣商管制，法務部補充，未來朝3方向納管，第一、未經登錄者可處2年以下徒刑；第二、幣商管制包含事業和個人，而國內幣商要能量登錄、國外幣商則須落地或進行分公司登記，否則也是依照洗錢防制法2年徒刑處理。

金管會表示，監管部分，針對虛擬資產投資和支付相關主管機關有設置10大要點，所有幣商申報會審查事業管控機制，幣商公會也將成立，除了金管會內部要求管理外，也會借重會計師一同管理，除入刑法，強力要求規範外，內部管控上，金管會也會加強。

針對幣商數量，金管會補充，現在大概有60、70家，經過洗錢防制條例審查的有25家。