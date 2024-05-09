料理生食或熟食應該使用不同砧板，才能避免食物交叉感染，林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈表示，使用砧板除生、熟食分開外，切過肉類後應用冷水沖洗，不要用熱水，才能避免殘留的蛋白質凝固，並提醒洗乾淨後，別靠在牆壁或掛在牆面晾乾，應保持砧板兩面通風，減少黴菌孳生。

譚敦慈近日於談話性節目《小宇宙大爆發》指出，她的廚房一共有4塊砧板，分別用來處理熟食、肉類、蔬菜及水果，不僅如此，就連刀具都有分開使用。

譚敦慈表示，砧板一定要生、熟食分開，使用完畢千萬不要用熱水洗，尤其是切過肉類等生食，蛋白質易殘留在砧板上，遇熱凝固會很難洗乾淨，因此必須先用冷水沖洗，再用中性清潔劑清潔。

譚敦慈表示，砧板洗好後別靠在牆上或掛在牆面，要讓兩面保持通風，才不會孳生黴菌。此外，木製的砧板若已產生裂痕、長黴菌，就要丟掉；塑膠砧板表面如果布滿黑點，可用比例1：1000的漂白水敷濕，如果成功去除黴斑，就能繼續使用，反之就得換新。