本土社團建議賴清德就職演說不要用「敵國語言」發言摘要卻出現簡體字。（北社提供）

多個本土社團今召開｢對賴總統卓院長AI新執政團隊的期待」記者會；建議立院朝野立委，未來為保衛國家主權，避開美菲澳日越中等國家軍演時間，在區域穩定及安全的前提下，妥善安排巡視太平島及鄰近海域；發出的發言摘要，有人建議賴清德就職演說不要用「敵國語言」，結果摘要內容「黨」字卻出現「党」簡體字。

多個本土社團今召開記者會為未來新內閣提出建言跟期待；發給媒體的發言摘要，前國防部長蔡明憲指出，新政府及立院朝野各黨團，對國防外交國安政策的說明及提案，應超越各自党派立場，而應以民意為後盾，並以台灣國家利益及國防安全為最優先。

其中「黨派立場」的黨，卻出現簡體字「党」。

此外，蔡明憲也肯定賴清德日前期許要求顧立雄準國防部長，除强化國防事務及國防外交外，也應積極與民間民防團體溝通合作，（落實全民國防政策）。他也建請在總統府內成立全民國防推動委員會，由總統兼任主委，邀請民間專業學者專家，及相關部會首長，有效共同參與推動全民國防政策。

他也建議，新總統就任後，於年內儘速召集國安團隊，相關部會首長，及民間專業學者專家，共同研擬新的「國家安全及國防安全戰略目標及策略」，並依法向立法院提出未來4年國家及國防安全白皮書。

台灣社社長李川信則提出，台灣要嚴肅面對中國「入島、入戶、入腦」的文教統戰。台灣南社副社長蔣為文則建議賴總統就職時直接使用台語及英語就職演說，不要使用敵國語言。

至於花蓮東社社長吳建銘則提出，基於人民身家的性命安全，請國土署重新檢討米崙斷層，同時也是舊河床未來土地使用，千萬記取教訓，永遠永遠不要重蹈覆轍，期盼行政院能落實新任總統的花蓮軟體園區政見。