俄羅斯總統普丁將舉行勝利日閱兵式談話，以期在俄軍持續挺進烏克蘭之際凝聚民眾愛國精神。

俄羅斯將於莫斯科時間9日早上10時（台北時間下午3時）開始莫斯科紅場閱兵儀式，時間預計持續約2小時，紀念原蘇聯在二戰中擊敗納粹德國。俄海陸空三軍逾9000名士兵將參與閱兵式，展示坦克、飛彈、戰機等多款武器，核武也將亮相。

據日前彩排畫面顯示，作為二戰勝利功臣的T-34-85中型坦克將亮相閱兵，之後有虎式、颱風K等現代裝甲車遊行隊伍穿越紅場，展現俄軍實力。作為俄核子防禦系統重要組成部分的亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈系統也將現身，另還有伊斯坎德爾M型戰術飛彈、S400防空飛彈系統等。

衛國勝利日是俄羅斯最重要公共節日之一，普丁將檢閱軍隊並發表談話，他此前曾多次將當前對烏克蘭的戰爭形容為一場反對「納粹主義」的生存之戰。

俄總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，今年將有8位國際領袖出席紅場閱兵式，分別是白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、古巴、寮國和幾內亞比索的領袖；前5個國家都曾是蘇聯國家。在往年勝利日閱兵式中，俄羅斯通常會邀請友好國家代表參加活動，但在2022年俄烏開戰之前，出席此活動的人數已開始減少。

另據《朝中社》，北韓領導人金正恩9日也向普丁致賀電，讚揚俄羅斯人民在二戰期間戰勝法西斯主義、拯救世界和平的歷史功績。他也表明，俄羅斯在普丁領導下「堅決抗衡敵對勢力的惡毒挑戰和威脅」，並奮力「維護國家的主權權利、保障地區和平安全」，傳承了俄羅斯人驕傲氣概。

金正恩說，他希望普丁和俄羅斯軍民「以強國威力給帝國主義的霸權政策和強權以沉重打擊，在建設公平和平的多極世界的鬥爭中取得新的勝利」。他對俄羅斯的神聖事業表示堅定的支持和聲援。

俄朝兩國近來正深化雙邊關係，美國此前稱北韓向俄羅斯提供武器，用於烏克蘭戰場，換取俄羅斯向北韓提供關鍵技術支持。

鑑於烏克蘭無人機近期對俄羅斯領土發動一系列襲擊，莫斯科當局在閱兵式前加強了安保。閱兵式提前數周就開始彩排，莫斯科市中心的大片區域因軍事交通而關閉。