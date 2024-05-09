韓國總統尹錫悅9日在龍山總統府舉行就職2周年國民報告會暨記者會時，就夫人金建希收受名牌包一事向國民致歉。

金建希遭爆2022年收受一名旅美牧師贈送高價的迪奧手拿包。尹錫悅今年2月打破沉默接受專訪時表示，妻子未能「冷酷拒絕」餽贈，但尹錫悅並未道歉。

據韓聯社報導，尹錫悅9日說，「因妻子不夠明智的處事方式讓國民擔憂，我就此表示歉意。」對於檢方已開始調查該事件的情況，他說，就該問題表態可能會引發施加影響力的誤會，因此不另作表態，相信檢方能公平、嚴格地調查。

然而，對於在野黨要求推進的《金建希獨檢法》，尹錫悅表明反對立場。他說，在檢警等司法機構調查存在漏洞時才應實施獨檢。

尹錫悅說，「上一屆政府針對我實施2年半的嚴密調查，我不得不問，類似調查是否有漏洞，其本身就是矛盾。此時要求實施獨檢，並不是為查明真相，而是一種不符合獨檢制度本質和宗旨的政治攻擊和政治行為」。