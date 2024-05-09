多個本土社團今召開｢對賴總統卓院長AI新執政團隊的期待」記者會；面對準總統賴清德尚未就任國會就已經亂成一團強調，絕不姑息、退讓。他們已經做好準備了。在野黨有得到人民的支持，但是不要忘記，國民投票選出來的「台灣隊長」是賴清德。

台灣北社副社長、台灣醫事法律學會執行長羅浚晅對目前國會狀況指出，最大在野黨國民黨派出來的選手，還有另外八個只是傻呼呼的站著旁邊看著。手上拿著棒球棒和手套，但是沒有在打球，只是不斷地在叫囂、挑戰比賽的規則，甚至球員兼裁判。

他說，在野黨有得到人民的支持，執政黨得到的支持更大，在國會是51：54，但是不要忘記，國民投票選出來的台灣隊長是賴清德，「我們要讓他投球，要看他打球，不要國民黨、民眾黨一大堆拿著棒球棒的人，整天在那邊打假球，在那邊叫囂，在那邊破壞原有的比賽規則、憲政體制」。

他說，「這一次你們不是選上總統，台灣隊長是賴清德，先發團隊都已經在牛棚熱身等待」。今天如果沒有在野黨蠻橫無理，毀憲亂政，他們不一定會想要開這個會，因為有5,580,000票投給賴清德總統團隊，「我們投票是要你去做一個稱職的反對黨，不是要你反台灣，反國家，反民主、反三權分立的憲政體制」。