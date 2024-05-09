詐騙手法推陳出新，近日有民眾收到簡訊，稱玉山銀行網路銀行系統升級，用戶必須驗證恢復使用權，且點入連結後頁面相當逼真。《台灣事實查核中心》表示，這是騙取信用卡個資的詐騙訊息，一旦用戶輸入相關資訊，信用卡恐怕被盜刷。資安專家教民眾辨識網頁真假，除了檢視網址是否與官網相同外，也可以點選頁面上的按鈕，測試功能是否正常；另外詐騙網站通常會仿照官網確認用戶資料後，再逐步騙取信用卡個資，民眾可輸入假的電話號碼，如果通過驗證代表是假網站。

《台灣事實查核中心》指出，近期社群平台、通訊軟體及手機門號簡訊流傳一封訊息，指稱玉山銀行由於網路銀行升級，暫時限制信用卡與金融卡，要求用戶盡速驗證恢復使用權，訊息結尾並附上網址。

查核中心表示，將該網址以玉山銀行提供的網址辨識工具查詢，顯示傳言網址並非玉山銀行提供。玉山銀行客服人員表示，近期沒有升級網銀系統，也沒有暫停客戶信用卡或金融卡權限，民眾如收到類似訊息，可直接詢問銀行客服專線。

點入訊息附的連結，網路頁面以假亂真。（翻攝《台灣事實查核中心》）

資安專家劉彥伯表示，這是騙取信用卡個資的詐騙訊息，目的是要盜刷用戶的信用卡。他說現在假冒銀行的詐騙網頁越來越逼真，但還是可以從幾個地方辨別真假，首先可檢視簡訊網址是否與官網相同；再來進入網頁後，可任選頁面上的按鈕或連結測試有沒有作用，如果失效代表是假網站。

詐騙網站通常會仿照官方網站，要求用戶先輸入電話號碼或姓名，再逐步騙取信用卡個資，民眾可以先輸入假的電話號碼，如果通過驗證就代表是假網站。