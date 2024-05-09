今年2月推出的跳蛙公車，沿用現有的5900及快捷7號公車路廊為基礎，每日上午增開1班，縣議員林禹佑9日在議會質詢上表示，跳蛙公車只針對鄰近火車站的學校較有幫助，但非火車站旁的關西、湖口、竹東等高中學生無法享受便利，盼縣政府能出面解決學生通學需求。

議員林禹佑（中）在議會質詢時提出跳蛙公車希望能以竹北為中心放射連接各鄉鎮。（邱立雅攝）

林禹佑以自身為例指出，他從竹北出發前往竹東高中，若錯過校車只能先搭車到新竹市再轉乘竹東路線去學校，時間耗費超過1小時，如今竹北到竹東大眾運輸仍然不暢通，以目前縣府推出為了滿足通勤需求的跳蛙公車，僅有5900及快捷7號兩條路線，以跳蛙式選擇重要站點停靠，使搭乘民眾可以快速抵達竹北火車站。

林禹佑強調，跳蛙公車只開到火車站是不夠的，只針對鄰近火車站的學校有所幫助，但像是非火車站旁的新竹市成德、建功、光復以及新竹縣的關西、湖口、竹東，這些學校學生勢必仰賴校車，但若因故未能趕上校車，需要花兩三倍的時間搭乘大眾運輸才能到校。

目前新竹客運逐一退出桃竹苗市場，林禹佑表示，學生每學期交通費要花上萬塊錢，希望縣府能會每位家庭解決學生就學路線需求，應該要以竹北為中心點放射出去，路線開到到新竹市以及各鄉鎮熱區。

交旅處長陳盈州指出，當初根據民眾提出的需求，在未能做明確市場調查下，以補貼的方式，在既有的兩條路線上增開1班跳蛙公車，當初也認為可培養運量，但實際上路後搭乘率低落，證明沒有此需求。

縣長楊文科表示，跳蛙當時依據竹北市民反映，對於竹北市學生要到苗栗、新竹市讀高中，常常因為趕不上火車斑點，才特別推出跳蛙公車，當時推出立意良善，會再評估來調整此政策。

至於新竹縣整個公車路網規畫，楊文科說，也是因應新竹客運退出之後，以竹北市內有市區公車、各鄉鎮有幸福巴士及噗噗共乘，來思考鄉鎮之間跟市之間如何連接，會跟交旅處來研究特別是竹北到新竹市、竹東、新豐、湖口的連接。