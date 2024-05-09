金門縣長陳福海（左）除關心王陳牽珊女士（中）健康與生活況外，並送上康乃馨提早祝賀母親節快樂，讓王陳女士一家倍感窩心。（于家麒攝）

本周日就是偉大的母親節，金門縣政府今年規畫一系列慶祝活動，包含高齡母親慰問、模範婦女、婆媳暨母親知性之旅暨表揚活動等，以宣揚女性為家庭與社會無怨無悔付出的偉大精神。今（9）日上午縣長陳福海率縣府團隊前往金寧鄉后盤村獲選為縣表揚模範母親的王陳牽珊女士家中，送上康乃馨提早祝賀母親節快樂，並致贈獎座及紀念酒，讓王陳女士一家倍感窩心。

縣府社會處指出，今年獲選為縣表揚的模範母親一共有14位，其中家住金寧鄉后盤村的王陳牽珊女士待人處事和藹可親，與鄰里相處和睦，犠牲奉獻，任勞任怨，村里大小事、慶典活動，均能主動幫忙參與協助幫忙；更難得的是，后盤山西山社區有提供共餐服務，她更帶著媳婦主動投入幫忙，增加服務人手，讓社區60多位長者都能享用到美味的午餐。

縣長陳福海表示，模範母親是他特別崇仰的對象，因為他自己對媽媽非常敬愛，知道母親的偉大與不易；無奈媽媽已經離開，無法再多盡一分孝道、再多陪伴母親一時半刻，因此感觸非常深。今天特別來關懷並祝賀模範母親，也是希望彰顯母親在社會中是不可或缺的角色，呼籲鄉親重視並關懷自己的母親並及時行孝，也希望藉此喚醒民眾對於性別平等的重視，打造幸福祥和的金門島。