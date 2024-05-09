身心障礙者求職不易，台北信義區一間拉麵店富察家分享，餐廳最近聘了聽障的年輕妹妹，為避免造成不便，老闆發文喊話3件事情，包括員工需脫口罩與妹妹溝通、妹妹處理碗盤聲音較大及妹妹怕自己發音不好，提醒客人注意碗盤很燙，會直接指告示牌，貼文讓上千名網友被暖哭。

台北拉麵店「富察家Fuca hala Ramen」昨在臉書上PO文分享，最近聘請了一個聽障員工，因此請來吃飯的客人能多體諒與包容3件事，首先店內員工全程都會戴口罩工作，但新來的年輕妹妹必須靠助聽器和唇語才能清楚了解他人在說什麼，因此與她對話時，員工需要短暫拉下口罩。

富察家表示，第二點就是因為妹妹聽不見，所以處理碗盤的時候，碰撞的聲音會比較大，這點他們已經提醒她，她日後也會更注意；最後就是妹妹送餐後，會指向桌面的告示牌「叉燒飯碗炙燒後極燙，移動請勿碰碗底端」、「麵碗加熱過會燙，移動請小心！」，提醒客人注意，這不是不禮貌，只是她怕自己發音不標準，客人聽不懂。

富察家指出，這位新員工工作很努力也很勤快，只是老天開了一個玩笑讓她求職不易，因此拜託各位顧客多一點包容和鼓勵。

貼文吸引上千人狂讚，「改天帶小孩去捧場，我的小孩也是戴助聽器」、「支持店家」、「這裡的拉麵暖胃更暖心」、「優良店家，加油」、「店家人太好了」、「大家快用新台幣支持老闆」。