國道1號楊梅交流道銜接平面道路台1線，不分時段車流量大，北上路段因道路設計導致汽機車交織，車速快容易發生危險。國民黨立委涂權吉邀集相關單位會勘，初步決議規畫增設單白線慢車道，減少機慢車與大車交織情形，預計今年下半年可進行相關改善工程。

楊梅交流道下銜接平面道路台1線中山東路，為了避免尖峰時段車流回堵在平面道路，北上路段外側車道改為汽車專用道，汽車紅燈時可續行上國道，減少交通壅塞情形。立委涂權吉接獲陳情，該處汽車、機車車流量大，汽車直行專用道設置後雖然減少平面道路塞車，但機車時常被逼在車道中間行駛，且當地大型車輛又多，機車族像是夾心餅乾，險象環生。

交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁說，地方原本希望設置機車專用道，因為外側車道是通往高速公路的汽車專用直行道，若規畫機車專用道，連自行車都無法通行，會影響到部分用路人權益，討論後規劃建置慢車道，而慢車道不像一般車道這麼寬，可以減少機慢車與大型車輛交織情形。

陳群仁指出，目前該處路段因路幅寬度不足，設置慢車道需高速公路綠帶或桃市府的人行道空間退縮，高速公路局評估後認為受影響不大願意退縮綠帶，後續預計花2個月的時間規畫與量測，並與相關單位溝通調整設施位置，預計今年下半年度可以進場施作相關改善工程。