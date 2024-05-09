T1聯盟今日公布2023-24賽季年度防守第一隊，林秉聖、胡瓏貿兩位防守專家連三年入選，阻攻王庫薩斯（Mindaugas Kupšas）與「小巨人」蔣淯安睽違一季後，今年二度奪獎，體能條件出眾的阿巴西則是生涯首次入列，共築最強韌的防守陣容！

T1聯盟2023-24賽季年度防守第一隊，總共入選兩名後場和三名前場球員，後場部分由雲豹蔣淯安與戰神林秉聖領軍，兩人場均可抓下3.9顆與4.3顆防守籃板，在長人陣中展現積極拼搶的強悍態度，林秉聖場均2.6抄截，以及蔣淯安場均1.7抄截、0.3阻攻，兩者無論是單防或是協防、斷球能力都是聯盟頂尖等級，是頗具威脅性的後場大鎖。

前場部分，由「立陶宛巨塔」庫薩斯領銜，本季達成T1聯盟首位生涯「百鍋」紀錄，更以例行賽場均1.7次阻攻戴上阻攻王之冠，為團隊守住禁區最後防線。加上阿巴西防守數據的提升，抄截次數由1.4上升至2.2，在動作預判和球場空間感上變得比過往更加敏銳，能與各隊小洋將抗衡。而胡瓏貿本季場均5.9籃板為本土球員之最，優異的補防意識與慓悍的防守積極度，三度獲得年度防守第一隊殊榮。