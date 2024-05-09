F-35隱形戰機

阿拉伯聯合大公國正與中方擴大空軍關係，而這計謀可能是為了照亮它向美國採購F-35隱形飛機的黯淡前景。然而，這類合作不太可能讓阿布達比訂購到替代的陸製殲-20戰機。

《商業內幕》（Business Insider）網9日報導，阿聯國防部聯合作戰司令員薩利赫-穆罕默德-薩利赫-阿爾-阿梅里（Saleh Mohammed bin Majren Al Ameri）4月23日在北京中國國防部總部會見了解放軍空軍司令員常丁求，以促進兩國空軍加強合作。而有分析指出，就在這次會議召開之際，阿聯採購 F-35 的前景「可能愈來愈渺茫」。還有分析甚至推測，阿聯最後可能會尋求採購中方首屈一指的隱形戰機殲-20。

美國2021年1月批准了一樁價值190億美元（近6,160億台幣）的交易，以出售阿聯50架F-35和18架MQ-4B 無人機。然而，由於華府日益擔憂中國在阿聯5G 基礎設施中扮演的核心要角，加上懷疑北京正在當地建立軍事基地，因此協議並未履行。相對地，阿聯也對美國在它與中國技術合作範圍上提出的先決條件日益感到失望。

阿聯2021年12月向法國訂購了80架「飆風」（Rafale ）戰機，2023年又首度向北京採購了12架練-15教練機，並參加了在中國舉行的空軍聯合演訓，而這類舉動都無助於緩解華府對中國擴大與阿拉伯灣盟友國防關係的擔憂。

A US ally is forging ties with China's air force but probably won't get its J-20 stealth fighter https://t.co/P5gT9JOxx3 — Business Insider (@BusinessInsider) May 9, 2024

然而，阿聯剛萌芽的新關係並不意味著它正用中國替代品來取代西方的軍事硬體。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（The Royal Institute of International Affairs, Chatham House）副研究員兼阿聯政策中心（EPC）中國研究部負責人阿布杜（Ahmed Aboudouh）分析說，「這裡要考慮的主要因素在於，阿聯的政策制定者和美國不同，並不認為向中國採購武器是零和交易」。他並強調，阿布達比的首選仍是採購F-35，而不是任何中方的同等戰機。

此外，他直言，阿聯會和中國接觸，討論採購先進武器，原因在於華府在向它提供替代方案上猶豫不決。而阿聯基於「國家安全考量，加上區域局勢高動盪」，因而認為替代方案「至關重要」。他並指出，波灣國家和美國關係的本質在於，它們會與中、俄培養次要關係，以向華府額外施壓，迫使它軍售，猶如人可能會與第三者調情，以吸引伴侶的嫉妒關注般。