行政院提名的國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權日前遭國民黨團封殺，昨NCC副主委翁柏宗直指，「恐造成iPhone 16、17等新機型式認證將無法審查」，引發國民黨立委不滿批評是情緒勒索國人。對此，民眾黨立委林國成爆料，最近接到電話，「有人帶話告訴我，只要翁柏宗人事案通過當上NCC主委，他願意把鏡電視所有資料交出來」，勸翁柏宗不要用這種搓圓仔湯的方式，把所有的立委當成塑膠，不可能會接受。

鏡電視調閱小組召集人、民眾黨立委林國成今（9）日接受中天新聞訪問時透露，確實有接到一兩通電話，對方稱如果翁柏宗能晉升主委，就會把鏡電視調閱小組所有要的資料，通通交出來。但這些資料本來就要交到立法院，且不是翁柏宗親自來說，而是透過其他人開出這些條件，無法求證是不是翁的本意，但確實是有人帶話稱，只要翁柏宗人事案通過當上NCC主委，他願意把鏡電視所有資料交出來。

林國成表示，他能當立委也沒那麼幼稚，所以婉拒了對方的提議，NCC該給的資料還是要給，不是因為翁柏宗當上主委才要給，「我們立委的尊嚴何在？」NCC還在這裡挑撥，稱要同意人事案後才願意給資料，這樣的NCC公正性不足。

林國成也嗆說，翁柏宗還是好好談理想和NCC的職責，爭取在野黨認同，「不要用這種搓圓仔湯的方式來講這些，我不會接受的，翁柏宗很幼稚，把所有的立委當成塑膠」，還是去尋求正當管道，取得立委對他的信賴，不要做這些拐彎抹角的事情。