行政院會今通過「打詐新四法」，數位部加強網路平台廣告業者管控，明定業者應指定我國境內法律代表（如自然人、法人或律師、會計師事務所）﹐協助其落實法遵 ，若未遵守政府規範的反詐作為，將有三階段懲處，其一是最高2500萬罰則，另兩個較重大懲處，將經專家研議進行「流量管制」或「阻擋連結」。政院並指，TikTok、臉書、谷歌等預都列入範圍內，會另定子法確認。

數位部指出，打詐專法針對網路廣告平臺業、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業四大業者制定防詐措施，除加強辨識、阻斷及應對詐欺犯罪外，也制定免責(避風港)條款，讓業者安心防詐。

數位部表示，提供廣告服務達一定規模的網路廣告平臺業者，有四項義務，分別是須書面提報法律代、強化網路廣告資訊透明度（廣告中須揭露委託刊播者、出資者資訊、廣告依法須經許可者之許可字號、使用深度偽造技術或AI生成個人影像之標示）、制定詐欺防制計畫納入風險管理措施、執行詐欺廣告處理與通報。

數位部強調，打詐專法將依業者違反防詐措施之情節輕重，制定不同程度之罰則，最高可罰2500萬，經專家審議可流量管制或阻擋連結，但流量管制、阻擋連結施行日將由行政院另行規定之。

對於遲未設置法律代表，是否代表管不到平台。唐鳳說，若一直不提報，可以用公告取代，隔天就會生效。

至於TikTok國際版等若要在台設置法律代表，是否仍會因外國人投資或陸資規範等受阻礙，政委羅秉成說，在平台提報法律代表人前，須取得外國人投資或兩岸投資條例等許可，抖音國際版在新加坡，有無陸資，申報過程也會調查了解。