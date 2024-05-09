6月畢業旺季即將到來，畢業生們準備好踏入職場了嗎？據勞動部最新統計，2023年畢業生初入職場受僱薪資統計，當年度初入職場的畢業生，平均薪資為3.5萬元，但若看新鮮人的「薪資中位數」，僅3.1萬元！在通膨高物價的時代下，社會新鮮人要如何找到一份「薪」滿意足的工作呢？最挺年輕人的永慶房屋前進校園徵才博覽會，祭出「業務新人保障首年60萬」優渥福利擴大徵才，參與5/7文化大學、5/8世新大學兩場校園徵才博覽會，為新鮮人解答找工作的疑問。

用人先投資再訓練 新鮮人年薪百萬不是夢

永慶房屋前進校園徵才博覽會招募年輕好人才，力挺青年畢業即就業，永慶房屋人資部協理塗振宏表示，在徵才博覽會上除了提供職位諮詢外，也與學生互動快問快答遊戲，藉此了解年輕族群對工作的想法，發現薪水是現今學生找工作首要考量，並且希望起薪可以落在4萬~5萬。

隨著房價、租金、物價齊漲，高起薪成為新鮮人找工作的重要條件之一，但新鮮人沒有太多工作經驗，敘薪籌碼不夠，因此許多人只能咬著牙接受較低的起薪。但永慶房屋採用「用人先投資再訓練」，提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，並提供業務新人專屬的師父指導。塗振宏分析，永慶希望新人在學習期無經濟壓力，專心打好基礎，培養好房產知識與服務涵養，為職涯打下良好的基礎，第二年便能迅速發揮實力。

永慶房屋力挺的世新男籃球員們特別來到永慶徵才攤位前挑戰遊戲。(圖/永慶房屋提供)

此外，為了縮減「學用落差」，幫助學子們畢業後順利接軌職場，永慶房屋也與多所大專院校產學合作，讓學生們透過實作學習解軌產業、並探索未來的就業方向。永慶也力挺有夢想的青年學子，贊助世新大學男子籃球隊，5/8世新大學校徵當天，男籃球員們也特別來到永慶攤位挑戰遊戲，展現「你的全力以赴、永慶力挺相助」精神。

高底薪高獎金 業務工作也可以很穩定

業務工作可以賺取業績獎金，有著「收入無上限」的優勢，但也因為收入可能「大起大落」，讓許多人卻步。永慶房屋打破傳統業務沒有底薪或低底薪的制度設計，推出「高底薪高獎金」制度，所有業務同仁每月收入保障3萬6起，底薪每月最高可達7萬5千元，獎金另外計算。

永慶房屋參加文化大學校園徵才博覽會，提供職位諮詢，為新鮮人解答工作上的疑問。(圖/永慶房屋提供)

塗振宏說明，永慶房屋教育訓練相當扎實，統計2023年任職一年以上的經紀人平均月收近9萬。永慶持續培育誠實專業的房仲經紀人。底薪部分鼓勵同仁每月都可以為自己爭取加薪，「月月晉升」制度不限年資，只要績效達標就可以晉升！，2023年績優同仁最高晉升21級，等於一年就為自己增加2.1萬薪水。

2024年徵才活動將持續進行到6月，下一場徵才活動為6/16(日)104人力銀行舉辦的徵才博覽會，歡迎有意投入房仲業、賺取高薪的畢業生、求職者，可至現場洽詢，或上網搜尋「永慶徵才」。