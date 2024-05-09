低薪資追不上高房價已是年輕世代面對的最沉重的問題，彰化縣議員楊子賢今天在縣議會定期會中要求彰化縣政府檢討住宅政策路線，與其花大把公帑在只售不租的青年住宅政策，何不轉向配合中央住都中心只租不售的社會住宅政策？彰縣府強調，目前仍以推動只售不租的青年住宅為主。

楊子賢指出 ，彰縣府推動的伸港青年住宅遲遲未開工，縣議會一再給縣府預算支持，但工程一拖再拖，伸港青宅在設計圖面修改過程中因為廢棄圖面造成的公款浪費已超過800萬元，這些錢都是民脂民膏。

近來彰化市已出現4字頭的房價，楊子賢請在場的彰縣府局處首長舉手表態，是否同意「高房價是年輕人的痛」，現場局處長通通舉手同意。楊子賢表示，總統蔡英文推動「8年20萬戶社宅」，彰化縣被分配到政策目標戶數是2千戶，然縣府卻堅持「只售不租」的青年住宅，無疑是畫地自限。

此外，縣府以為便宜販售的青宅可以留住人口，但仔細盤點縣府規畫的4場青年住宅選址（伸港、員林、和美、溪湖），花費超過15億元縣款，卻只能蓋出約350戶的青宅，縣府唯一優勢是土地成本便宜，因為都是公有地，而公有地只會越來越稀缺，青宅不該是一次性像是樂透一般抽籤的政策。

楊子賢強調，只租不售的社會住宅才是縣府應該努力的正確方向。彰化縣有1.4萬戶申請租屋補助，證明彰化有許多無殼蝸牛，一次性就賣出去的青年住宅絕對沒辦法幫到這些人，希望縣長可以考慮住宅政策改弦易撤，照顧真的需要受到照顧的彰化縣民。

彰化縣長王惠美表示，青年住宅與社會住宅並不衝突，彰化縣的財政狀況並不像六都，所以原則上還是以推動有自償方案的青年住宅為主，在青年住宅賣掉後也能有經費進來，讓年輕人留彰化的同時，繼續後面仍有財源不斷地投資，而不是由縣政府挹注一次性經費僅照顧少數族群。

王惠美指出，雖然中央這幾年推動只租不售的社會住宅，但中南部大部分人的觀念還是在於「有土斯有財」，當然如果縣府財政越來越好的話，是可以考慮投資社會住宅，也就是青年住宅或社會住宅都會努力推動，不過，目前仍著重在持續推動只售不租的青年住宅。