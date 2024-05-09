一名70歲有大腸手術病史的老翁，啃完一顆芭樂後腹脹難耐，就醫發現竟然已經腸壞死與穿孔，經緊急進行小腸切除術後，才化險為夷，醫師表示，曾進行腹部手術者，若是吃多籽又不易消化的芭樂、番茄、百香果、石榴，要細嚼慢嚥，以防消化不良造成腸堵塞，嚴重者甚至會腸壞死需切腸。

彰化秀傳醫院外科醫師黃漢斌在臉書PO文指，上述老翁開刀前原本臉綠綠、講話有氣無力的，開完刀隔天在病房會跟他開玩笑，他讓老翁看了看手術照片，問到底吃了什麼東西？老翁回「這裡面有芭樂籽，我吃了一整顆的芭樂啊！」

黃漢斌指，平日長輩拜拜時會告誡多籽又不消化的番茄、芭樂、百香果、石榴，不適合上供桌，對他一位消化外科醫師而言，長輩講的這一些水果，對開過腹部手術的病人而言，都是要小心可能造成「胃腸結石」腸阻塞的。

黃漢斌指，「胃腸結石」通常分為4個類型，由蔬菜或水果纖維中發現的難以消化的食物顆粒組成的「植物性結石」，由毛髮和食物顆粒的聚集體組成的「毛髮結石」，由牛奶蛋白組成的「奶結石」或由藥物的凝結物組成的「藥結石」，其中最常見的是「植物性結石」，約佔所有已報告過胃腸結石的40%。

黃漢斌指，最常在醫學期刊上提到的「柿子」，因為含有單寧酸，遇到酸時會形成一種類似黏合劑的物質，並黏住其他食物殘渣，導致胃腸結石形成。在日本也有系列報告梅子、琵琶、柿子、楊梅的種子造成腸阻塞。台灣飲食常見的破布子、黑棗、山楂，也都是醫師們會告誡怕造成腸阻塞的食物。

黃漢斌指，重點不是不能吃芭樂，而是吃芭樂把籽挖掉，且全家分享，一人吃個幾片有什麼關係，國外也有吃西瓜不吐籽，導致腸阻塞的，關鍵是以後吃西瓜記得吐籽，而不是叫人家以後不要吃西瓜。

奇美醫院一般外科主治醫師莊主欣在醫院網站上指可能造成植物性糞石的食物有柿子、芹菜、南瓜、葡萄皮、梅乾、葡萄乾等，這些食物含有人類無法分解的纖維，加上胃酸後產生化學反應，就形成硬硬的糞石了，預防復發方面，最重要還是細嚼慢嚥，避免空腹大量食用容易引起植物糞石的食物。