教育局長鄭新輝回應行政大逃亡議題。(曹婷婷攝)

學校行政事務愈趨繁雜，校園連年上演教師「行政大逃亡」！台南市議員李宗霖9日質詢教育，他說，教師兼任行政工作「擔屎擔尿」，導致沒人願意接任，要求教育局提高國中小行政編制，降低行政負擔。

教育局長鄭新輝說，這是全台都有的現象，將建議中央依照學校規模，發給校長導師費，並提高行政人員職等，目前也研議於一定班級規模以上學校，由專職行政人員處理行政事務，減少老師負擔。

李宗霖指出，目前台南國中小行政編組不如其他縣市，以國小為例，台南市25-36班僅有4處10組（14人）、37-59班則4處11組（12人）、60班則4處12組（16人），但反觀高雄編制，25班以上都是4處12組（16人），台北市和新北市都是4處13組（17人），光是同為25-36班編制，就遠不如高雄、台北和新北。

他要求，教育局應提高行政編制，此外，國中小行政減授課節數也不如其他縣市，台南教師兼行政授課時數都比其他縣市多，要求國中小主任、組長應減少授課時數，改善行政環境。

鄭新輝說，形容「行政大逃亡」太危言聳聽，但坦言從校長遴選，就發現校長填志願從大校變小校，報考校長人數也變少，這不是正常現象，建議校長應該比照導師發給津貼，且比照學校規模不同，也該增加大校校長的主管加給，才能留住校長，但不該是齊頭式調整，因負擔不同，中央應審慎考量行政人員的工作條件和待遇問題。

他提到，行政人員不好找是全台都面臨的現象，給薪部分是全國統一，呼籲中央藉由提升校長加給，留住校長願意留在大校經營；至於主任、組長在導師費提高到3000元後，很多人認為當主任、組長跟當導師差不了多少，也不具誘因，他認為，在財政允許下，應可酌增津貼以拉出差距，才能增加兼任行政誘因。