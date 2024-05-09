520賴政府接任前夕，許多重要人事相繼被討論，警界此時也山雨欲來，北市警局長張榮興被爆與黑道吃魚翅，結果卻證實是議員相邀偶遇，但據指出，最近警界黑函不斷，連警政署長黃明昭，也被已廣泛流傳的黑函，指他與「台中特種行業巨頭私交甚篤」，僅憑1張合照，便繪聲繪影指他與巨頭過從甚密。

這封黑函提及，黃明昭與台中金錢豹原始黃姓股東，目前已經退股，有「通家之好」，兩人經常見面，又指黃還經常前往1名地下賭場女大亨會館，還說黃當署長後，很多警官爭相想要結識女大亨，以便爭取升官，為強調確有其事，黑函還上黃明昭與黃姓前股東的合照。

警界人士表示，每到調整時刻，「有心人」為剷除對手，各種黑函都是鋪天蓋地，這封黑函僅憑1張照片，就捕風捉影，直接講署長跟八大業者過從甚密，但上千字文章中，卻拿不出任何更具體的證據，而且還強88會館拿出來對比，完全不一樣的情況，卻透過網路四處發散。

警界人士說，加上今天張榮興先被爆料，但事實與爆料內容也有落差，似是而非，東拉西扯，這些黑函似是有計畫的逐步拋出，鎖定特定職務抹黑攻擊，很明顯是有人在幕後操盤。