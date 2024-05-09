新竹縣府原定與陽明交大合作成立實驗高中，選址在六家校區停車場成立校區，但陽明交大與群聯電子合作破局，縣府調整備案規畫，改在竹北文小十用地興建實驗高中，興建實驗高中計畫不變，地點改變。教育局長楊郡慈也表示，目前府內核定簽准相關預算，程序已在進行，115學年度招生可預期。

縣議員林禹佑與陳凱榮在第20屆第3次定期會上均十分關心竹縣教育量能，尤其縣府籌畫與陽明交大合作的實驗高中。去年陽明交大通過校務會議要與竹縣合作成立實驗高中，選址陽明交大六家學區，將成為竹縣第3所縣立高中。

縣長楊文科表示，實驗高中原定於陽明交大六家校區後方停車場規畫設立，當時陽明交大透過與群聯合作蓋產學研發大樓，30％建物面積給實驗高中，但推動過程學校內意見多，雙方中止計畫不在此興建。為以防萬一，另外規畫在文小十用地上建實驗高中，經費預算已著手規畫，除了地點更動，其他沒有改變。

教育局長楊郡慈也表示，目前府內核定簽准相關預算，程序已在進行，也準備做建築師遴選工程，實驗高中115學年度招生可預期，預計招收4班80人。

針對近期陽明交大六家校區蓋產學研發大樓爭議，陳凱榮也不忘對陽明交大校長林奇宏喊話，呼籲校方為了古老聚落的維護、文化歷史價值資產保存，停止推動產學合作大樓興建，讓新竹縣原有文化得以保留下來。