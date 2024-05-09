520就職典禮即將登場，就職典禮禮賓人員服裝亮相，準總統賴清德也在臉書分享，這次的禮賓服女裝，是有史以來首次以「褲裝」形式呈現，褲裝有著無畏、自由的意涵，本次服裝設計師植覺設計呂秉泰，特別打破褲裝與裙裝的界線，展現昂首闊步的俐落感，象徵台灣「進步不回頭」精神。

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賴清德指出，除了形式創新，在版型與材質上也考量到禮賓人員走動、引導的需求，選用全 MIT 透氣材質製作，搭配設計感兼顧舒適感的鞋款，呈現出符合典禮主題「共織台灣・民主前行」的形象。

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他感謝鞋技中心媒合阿瘦皮鞋，為本屆就職典禮，提供舒適又有設計感的男女禮賓鞋，以及此次陣容堅強的禮賓團隊，由銘傳大學、國立台北大學、東吳大學、淡江大學及國立台北教育大學於520就職大會上服務；銘傳大學、國立臺南大學及中國醫藥大學的禮賓同學，將支援首度移師台南的國宴接待。共計 7 校 128 位學生，將以最亮眼的表現，迎接 520 就職活動挑戰。

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賴清德說，他十分期待，在國際貴賓紛紛來到台灣的重要時刻，透過禮賓人員的服裝設計，以及同學們的接待，能讓世界友人看到台灣靈活、堅韌的精神。