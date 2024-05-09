苗栗縣竹南鎮假日之森海濱是縣定海上運動專區，去年舉辦浪花生活節邀請菲律賓巴拉望島原住民來台交流。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森的老屋全是過去警總時代老兵所留下，一度曾為大哥跑路藏匿點。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森日前舉辦活動搭建的臨時小平台已被下令拆掉。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森日由衝浪玩家們以海廢流木徒手搭建的圍籬也被下令拆除。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森日先前搭建的臨時建物全被拆除清空。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森是個美麗海岸森林，20年前，它曾是黑幫老大跑路的藏身地，黑暗史被鎮民視為畏途，在衝浪愛好者的努力下，大哥交出假日之森的控制權，還讓苗栗縣政府將假日之森海濱設為全縣唯一的海上運動專區，成為許多海上運動玩家聚集地，甚至成為菲律賓移工休假最愛去處，但是就在林保署固執保守的執法心態下，處處打壓海上運動發展，在爭取20年後，衝浪愛好者已心力交瘁決定退出，將使得苗栗縣海上運動專區名存實亡。

竹南鎮有一道長約3公里的海岸森林，長久以來就一直被列為海岸保安林地，主管機關歷經更迭，由警總軍管到苗栗縣政府再換成目前的林保署，在前任竹南鎮長葉財益的規畫下，畫設成3大區塊「親子之森」、「假日之森」、「長青之森」，被稱為竹南鎮濱海三森。

早年，警總軍管時期在假日之森設置重要班哨，駐地大陸老兵以班哨為家，就在假日之森圈地蓋屋落地生根，隨著老兵退伍凋零，現場大約有10戶的老兵自建平房，竟然被在地老大占為已有，假日之森一度變成黑幫堂口，甚至還有中南部大哥跑路藏匿此處，讓當地鎮民將假日之森視為毒瘤。

20年前，衝浪愛好者蔡岳達首次進駐假日之森，幾經折衝努力，終於讓老大退出假日之森，迎來陽光發展，並且在蔡岳達等許多海上運動玩家的爭取下，讓苗栗縣政府同意將假日之森濱海區域，畫設成苗栗縣首個，也是唯一一個的海上運動專區，苗栗縣政府更將假日之森規畫成海洋青創基地，並爭取交通部觀光署將竹南鎮、後龍鎮畫為縣級風景特定區，其中假日之森海上運動愛好者的努力成果，是因素之一。

蔡岳達帶領妻兒子女落腳假日之森努力多年，還憑藉已力舉辦了4屆的浪花生活節，成功與菲律賓巴拉望族人完成國民交流，本月5日，更為了凸顯新南向交流願景，舉辦了浪花生活節的春吶活動，獲得許多關心政府推動新南向政策大學學者的關注，期望能將假日之森打造成包括新南向基地在內的多元化休憩場所。

為了舉辦活動，蔡岳達與全體參與者以淨灘拾來的海廢漂流木，加上要來的廢棄木棧板，搭建一個簡單的表演小平台以及圍籬，事隔一日，林保署新竹分署大湖工作站人員出現要求拆除小平台，再隔一日，林保署官員再度出現要求拆除所有人工物品，回復到一無所有的狀況。

面對官員依法行政，蔡岳達已經交手20年了，面對公權力的強勢，蔡岳達無力反抗，只是這次他不再委曲自己了，決定將所有一手一鋤所建立，辛苦維護的設備全部移除，正式揮別假日之森了，苗栗縣政府的海上運動專區、青創基地，未來可能面臨名存實亡的命運了。