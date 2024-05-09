台中修平科技大學企業經營管理系師生12人，日前由系主任林玉華率隊跨海至金門進行公益之旅。這群充滿愛心的學生先在其校園內進行偏鄉家扶傳承愛心小額募款活動，共募得10597元及155張發票；抵達金門的第一站就是來到家扶中心親自捐贈這筆善款，期藉此拋磚引玉，共同為弱勢兒童美好的未來盡一份心力。

金門家扶扶幼主委楊肅謙表示，感謝修平科大企管系服務志工團的偏鄉服務行動，將師生的愛心傳遞到金門弱勢兒童身上，也歡迎台灣的企業、單位及民眾到金門旅遊，亦可規畫公益行程，將金門家扶納入行程之一，共同關懷金門弱勢兒童，讓兒童可以有穩定生活及學習的機會。

修平科大企管系主任林玉華表示，今年服務志工團到偏鄉離島服務選擇到金門，由學生先在學校進行募捐活動，並親自將善款捐到金門家扶；另也安排與金門大學企管系、金門農工進行交流、后湖濱海公園淨灘及官裡社區服務，期望藉由此規畫讓學生可以關心弱勢兒童，且能運用自身力量與行動關懷社區，豐富學生的生命歷程，體驗不同的公益服務。

金門家扶主任洪依帆再次感謝修平科大企管系對離島弱勢兒童及家庭的熱心關懷，也肯定系主任林玉華在此計畫中所做的規劃與推動，讓金門弱勢兒童感受修平科大師生的溫暖及支持，也希望藉此號召社會大眾，共同來幫助金門地區的弱勢兒童。