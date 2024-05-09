前行政院長蘇貞昌今（9日）接受媒體專訪，談及女兒、立委蘇巧慧是否選新北市長？蘇貞昌讚女兒，「親和力比我強、人比我漂亮、又很會唱歌」。

蘇貞昌今接受網路節目專訪，被問及女兒蘇巧慧是否選新北市長一事指出，「我是非常高興鄉親父老栽培巧慧，讓她有機會把所學貢獻社會」。

他說，蘇巧慧已是第三任立委，經過民意檢驗，得來不易，也懂得珍惜。他稱讚女兒「親和力比我強、人比我漂亮、又很會唱歌」，還有許多年輕夥伴，懂得使用新時代的工具，都是蘇巧慧的優勢，一定會把所學，做更多的貢獻。

蘇貞昌表示，蘇巧慧相較於自己有兩個優勢，第一個是她的親和力強，蘇巧慧經營親子Podcast其中的角色「水獺媽媽」在小朋友圈受到熱烈歡迎，連自己都曾經去客串過「水獺阿公」，還有小朋友畫水獺阿公長出頭髮的樣子，讓他十分感動；第二點，就是蘇巧慧有年輕的團隊優勢，激發出許多創意，長成自己的樣子樣子。

有沒有什麼選舉獨門祕技傳授給蘇巧慧？蘇貞昌說，蘇巧慧從4、5歲就耳濡目染，自己也曾說過是從演講場長大的，和選民及團隊的互動非常清楚，因此不需要特別指點什麼。

當主持人問到面對可能對手民眾黨黃國昌怎麼辦？蘇貞昌引台語諺語「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱」，很多的新聞都是一閃而逝，誰始終如一、把人民擺在第一，大家都看在眼裡，蘇巧慧經過幾次選舉的歷練，資歷相當完整。