新莊鴻福段463地號更新前現況圖。（新北市城鄉發展局提供／張鎧乙新北傳真）

新北市政府「都更三箭」政策再度取得穩健進展，近日新莊區捷運站周邊又有2件都市更新案順利啟動，地點位於捷運環狀線頭前庄站半徑500公尺範圍內，並獲得全數所有權人同意，因此向市府提出都更一箭TOD增額容積獎勵的申請，同時也申請106重建專案以加速審議時程。預計這2案件將於2024年5月開始公開展覽。

新莊鴻福段357地號更新前現況圖。（新北市城鄉發展局提供／張鎧乙新北傳真）

首先，新莊鴻福段的兩個案基地土地使用分區分別為工業區及住宅區。工業區案件基地面積為4,813.37平方公尺，目前為老舊廢棄廠房，位於思源路及中正路等主要幹道兩側。因此，申請都更二箭「主幹道沿線基準容積加給」，以提高基準容積10％。更新後將興建地上14層、地下5層的作業廠房，為新北市提供優質的產業環境，有效提升產業競爭力。

新莊鴻福段357地號更新後模擬示意圖。（新北市城鄉發展局提供／張鎧乙新北傳真）

其次，住宅區案位於公園路旁，基地面積共計3,321.56平方公尺，目前為老舊商場且位屬土壤液化高潛勢地區。未來建築物將採耐震設計，並申請相對應容積獎勵，興建地上24層、地下5層住商混合建築物，提供更安全、舒適的居住環境。

新北市城鄉發展局局長黃國峰表示，市府將持續推動都更三箭政策，提供多元都更途徑，不僅提高容積、增加重建誘因，申請人可依據基地條件及個案需求選擇最佳方案。目前新莊區已有95個多元都更申請案，其中已核准50案；另有24案申請適用106專案，已核准7案、審竣4案，將協助地主同意且案情零爭議的都市更新案件快速通關，使新北市民共享更新後的整體效益，翻新老舊建物，為城市風貌帶來嶄新面貌。