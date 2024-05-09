蕭煌奇今（9日）出席《沒事的》發片記者會，是回歸華納音樂的第一張專輯，也是他近幾年順其自然的心境。再與華納音樂續前緣，蕭煌奇笑說感覺像「回娘家」，而華納音樂董事總經理今到場送上「囍字禮盒」及「幸運餅乾」，直言蕭煌奇加盟後就不斷帶來好運。此外，好人緣的蕭煌奇也收到林宥嘉、戴愛玲、丁噹、李聖傑、李千娜、A-Lin等友人的祝福影片，讓他相當感動，幽默自問：「有一點很想流淚的感覺，我怎麼幫這麼多人寫歌、結交了這麼多好朋友，我年紀很大了嗎？」

記者會一開始，現場首播專輯同名主打歌〈沒事的〉MV，MV中，蕭煌奇化身深入民間的計程車司機，載著來來往往的乘客。有趣的是，劇組因應劇情安排拖車拖著蕭煌奇開的車子，拍攝他開車上路的橋段時，竟被一旁不知情的警察攔下盤問「你們在幹嘛」，蕭煌奇說：「其實很想讓警察開一張無照駕駛的紅單，我人生難有這樣的機會。」劇組人員向警察解釋後隨即化解問題。

蕭煌奇9日出席發片記者會。（陳俊吉攝）

此外，MV中有一幕感情詐騙戲碼，好奇他現實生活中有沒有相同經歷？蕭煌奇自傲不曾被騙，反倒是他詐騙別人的感情，引起現場媒體驚呼。他解釋：「因為現在AI很聰明，我之前就錄一段自己的聲音，然後變聲成女生傳給盲人朋友，騙對方『這個女生想要認識你』，我朋友聽了好興奮。」朋友後來得知真相，氣得臭罵調皮的蕭煌奇三字經。

這張專輯對蕭煌奇而言意義獨特，是經歷疫情後對人、事、物看法及態度的轉變，他也期許自己能多點順其自然的心境，透過「沒事的」3個字平穩心情。好奇現實生活中發生什麼事，會令他情緒波動、必須對自己喊話「沒事的」？蕭煌奇直言都是工作上的事：「製作歌手的歌不如預期時，當然以現在的科技狀態都可以硬處理，但就會覺得卡住。」預到不順心的事，他會在心裡對自己說「沒事的」，平復情緒。